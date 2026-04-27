Conferenza Runjaic: "Prendere tre gol non fa mai piacere. Ho detto ai giocatori…"

Il tecnico bianconero, Kosta Runjaic, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Lazio-Udinese.

Nella ripresa abbiamo tenuto palla, eravamo calmi nel possesso forse troppo, potevamo essere più aggressivi. La Lazio è organizzata e non è facile trovare spazio, anche se qualcosa concedeva e l'ho detto ai ragazzi nel primo tempo. Sembrava che fossimo in controllo ma poteva cambiare tutto. La Lazio ha segnato un gran gol, poi abbiamo ripreso il controllo, ma abbiamo sprecato qualche grandissima occasione. L'abbiamo ribaltata e siamo stati bravi poi sfortunatamente è arrivato il pareggio. Prendere tre gol non fa mai piacere ma per i tifosi neutrali è stata una bella partita. Non capita spesso di vedere sei gol in Serie A, impareremo da questa partita, sono ottimista per le restanti partite che la squadra imparerà queste lezioni.