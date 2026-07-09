Mario Gila è atterrato a Milano: le prime parole da giocatore rossonero

La Lazio è pronta a salutare ufficialmente la sua coppia di centrali: Romagnoli ha già fatto le valigie e Mario Gila è pronto ad iniziare la sua avventura agli ordini di Amorim

Mario Gila è a Milano

Mario Gila è arrivato a Milano in serata e domani sosterrà le visite mediche con il Milan prima di iniziare il ritiro con la sua nuova squadra. Intervistato da cronisti presenti Mario Gila ha detto:

Felice e pronto per tutte le sfide che ci saranno!

Il video