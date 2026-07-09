Accordo vicino tra Lazio e Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio è molto vicina a Sergi Dominguez
(Photo by Scott Taetsch/Getty Images via Onefootball
Dopo le cessioni di Provedel, Gila e Romagnoli (per questi ultimi due manca solo l'ufficialità) la Lazio è vicina a chiudere per il sostituto del difensore spagnolo.
Lazio, si avvicina Sergi Dominguez
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio è molto vicina a Sergi Dominguez. L'accordo con la Dinamo Zagabria è ad un passo con il direttore sportivo Fabiani che si trova in Croazia proprio per chiudere l'affare.