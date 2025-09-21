L'Italia vince la Billie Jean King Cup grazie a Cocciaretto e Paolini

Successo italiano nel tennis. L'Italia ha vinto la Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo. Straordinaria finale da parte delle azzurre guidate da Tathiana Garbin con una importante vittoria per 2-0 ai danni degli Stati Uniti. Le protagoniste sono Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Un successo che ha coinvolto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le sfide vincenti

Nella prima sfida Elisabetta Cocciaretto ha battuto ha colpi di forza e precisione Emma Navarro con un doppio 6-4 dominando dall'inizio alla fine e dando fin da subito l'idea di portare a casa la vittoria.

Poi Jasmine Paolini ha sconfitto Jessica Pegula 6-4, 6-2. Prestazione magnifica di Jasmine, che nel primo parziale ha annullato ben 4 palle break (di cui tre nello stesso game). L'Italia conquista così la sesta BJK Cup/Fed Cup della sua storia e sale al quarto posto all-time in solitaria per trionfi nella competizione.

Il messaggio di Sergio Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è messo in contatto col Presidente del Coni Luciano Buonfiglio per rallegrarsi per il suo tramite con le ragazze della nazionale femminile di tennis che hanno vinto per il secondo anno consecutivo la Billie Jean King Cup. ''Felicitazioni e congratulazioni alle atlete per questo prestigioso successo'', ha detto il Capo dello Stato.