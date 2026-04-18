Napoli-Lazio, Fabiani: “Questo è un anno zero. Ambiente? Dico che…”

Questo pomeriggio la Lazio affronterà il Napoli in trasferta per quella che sarà la trentatreesima giornata di Serie A. Ai microfoni di Dazn, il ds Fabiani ha parlato così nel pre gara.

La partita è di cartello, ci teniamo come società mister e giocatori, poi penseremo all’Atalanta, segna il crocevia di questa stagione tribolata per tanti motivi: 45 infortuni non sono pochi. Ci siamo dovuti arrangiare con quello che avevamo, abbiamo dovuto recuperare giocatori. Quando ti manca Rovella e Zaccagni lasci qualcosa per strada, questo per noi rappresenta l’anno zero. Si passa dal vecchio al nuovo con nuovi calciatori giovani. Castellanos? Nella filosofia di Sarri preferisce una tipologia di calciatore come Maldini, ha dato ampio spazio a lui. Come sistemare l’ambiente? Con il lavoro e con sacrificio portando dei risultati, mettendoci le componenti di tutta la società per far sì che si possa tornare alla normalità.