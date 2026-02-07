Il calciomercato è ancora aperto: scopriamo in quali paesi

Il calciomercato in Italia si è chiuso da quasi 5 giorni e raramente come quest'anno acquisti e trattative si sono rincorse freneticamente. Il tema, in casa biancoceleste, ha fatto particolarmente parlare viste le importanti cessioni avvenute e le tante entrate arrivate. La Lazio ha puntato in primis sui giovani senza tralasciare la qualità e una discreta esperienza da parte di alcuni. Intanto nella serata di ieri si sono chiusi altri quattro mercati nei vari paesi: Austria, Emirati Arabi, Grecia e Turchia.

I mercati ancora aperti

Romania: fino al 9 febbraio

Australia: fino al 10 febbraio

Messico: fino al 10 febbraio

Serbia: fino al 13 febbraio

Svizzera: fino al 16 febbraio

Croazia: fino al 17 febbraio

Russia: fino al 19 febbraio

Polonia: fino al 25 febbraio

Dopo ieri sera mercato in uscita chiuso per la Lazio

I paesi con il calciomercato aperto e che potevano minacciare diversi club, compresa la Lazio, hanno visto la loro chiusura ieri sera. Per quanto riguarda i biancocelesti il pericolo poteva arrivare dalla Turchia. Nazione che ha acquistato Guendouzi (Fenerbahce) per circa 30 milioni di euro e che stava spingendo molto per il terzino Nuno Tavares, l'interesse del Besiktas è durato quasi per l'intera sessione di mercato invernale ma alla fine non si è fatto più nulla. Un'altra minaccia poteva essere il calciomercato arabo, che alletta grazie al potere del denaro, sia sulle società di calcio sia sui giocatori che si vedono spiattellare ricchi ingaggi.