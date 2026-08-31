Pino (ag. Icardi): “corteggiamento serrato della Lazio…”
Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Letterio Pino, avvocato e agente di Mauro Icardi. Queste le sue parole.
Mauro Icardi - Via onefootball (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)
Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Letterio Pino, avvocato e agente di Mauro Icardi. Queste le sue parole.
Le parole dell’agente di Icardi a Sky
Con Mauro stiamo valutando il miglior progetto, un progetto di vita, non economico. Mauro vuole scegliere una bella città e una bella piazza.
Sulla Lazio
C'è in atto un corteggiamento serrato da parte della Lazio, è un'opzione su cui stiamo ragionando.