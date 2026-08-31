Pino (ag. Icardi): “corteggiamento serrato della Lazio…”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Letterio Pino, avvocato e agente di Mauro Icardi. Queste le sue parole.

Beniamino Civitelli /
Mauro Icardi - Via onefootball (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)
Mauro Icardi - Via onefootball (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Letterio Pino, avvocato e agente di Mauro Icardi. Queste le sue parole.

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Le parole dell’agente di Icardi a Sky

Con Mauro stiamo valutando il miglior progetto, un progetto di vita, non economico. Mauro vuole scegliere una bella città e una bella piazza.

Sulla Lazio

C'è in atto un corteggiamento serrato da parte della Lazio, è un'opzione su cui stiamo ragionando.

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