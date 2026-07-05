Asp Jensen: prima offerta ufficiale della società

L'offerta per Asp Jensen: 6 milioni di euro

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la società ha presentato la prima offerta per il giovane del Bayern a Monaco, Asp Jensen: un prestito con diritto di riscatto condizionato che può diventare un obbligo, per un totale di 6 milioni di euro a cui si aggiungerebbe una percentuale di rivendita futura per il club tedesco. Asp è anche nel mirino dell'Udinese, che aveva proposto 5,5 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. La volontà di Jensen è determinante per la sua futura destinazione: ha già raggiunto un accordo con la Lazio, nella giornata di domani potrebbe esserci una riposta definitiva.

Il post Gila, Dominguez nel mirino di Lazio e Udinese

Mario Gila è ormai indirizzato verso il Milan, la Lazio pensa al sostituto: nel mirino c'è il centrale di proprietà della Dinamo Zagabria, Dominguez. Il Milan chiede 12 milioni di euro, la Lazio cerca di abbassare il prezzo a 9 milioni più bonus. Si attende l'annuncio ufficiale dell'acquisto dello Spagnolo da parte della società rossonera.