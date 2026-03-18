Brahim Diaz incredulo durante City-Real: “Davvero?” alla notizia Coppa d’Africa al Marocco

Durante Manchester City-Real Madrid, le telecamere hanno immortalato la reazione sorpresa di Brahim Diaz quando gli è stato comunicato che il Marocco aveva conquistato la Coppa d’Africa a tavolino dopo il ricorso vinto contro il Senegal.

Brahim Diaz scopre la vittoria del Marocco in panchina

Siamo al 69′ di Manchester City-Real Madrid, quando Brahim Diaz viene richiamato in panchina da Alvaro Arbeloa per lasciare spazio a Kylian Mbappé. In quel momento, sull’1-1 e con la superiorità numerica, non ci sono più dubbi sul passaggio del turno dei blancos ai quarti di finale di Champions League, forti del netto 3-0 dell’andata al Bernabeu.

La reazione virale di Brahim Diaz alla Coppa d’Africa

Il 26enne ex rossonero appare sereno, ma ignora che sta per ricevere una notizia clamorosa: a due mesi dalla finale di Coppa d’Africa, persa ai supplementari contro il Senegal, il suo Marocco è stato dichiarato vincitore a tavolino dopo l’accoglimento del ricorso da parte della Confederazione Africana di Calcio.

Seduto in panchina – praticamente a bordo campo dell’Etihad Stadium – Brahim Diaz inizialmente sorride a qualcuno, poi capisce il messaggio. Quando realizza la notizia, la sua reazione è di pura incredulità: “Davvero?”, sembra chiedere nelle immagini diventate virali su X. Subito dopo esulta stringendo i pugni, festeggiando il nuovo trofeo conquistato.

L’entusiasmo prosegue anche sul terreno di gioco, dove Diaz replica l’esultanza al triplice fischio di Manchester City-Real Madrid.