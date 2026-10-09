Cardone: "Ci sono delle cose che si fatica a spiegare razionalmente, come quella degli infortunati..."

Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni, ai microfoni di Radio Sei, in occasione del match di Campionato che la Lazio giocherà contro il Monza questa domenica.

Cancellieri tornerà col gruppo al prossima settimana. Parliamo di emergenza perché si pensava di poter recuperare i giocatori, invece durante la sosta hai perso lui e Gudmundsson, che tra l’altro non si vede in campo, quindi difficile pensare di averlo per la trasferta di Torino. Ci sono delle cose che si fatica a spiegare razionalmente, come quella degli infortunati: perché i comunicati non devono corrispondere alla verità? E poi, perché tenere fuori Pellegrini quando ci sono posti in lista? La sorpresa positiva è Cataldi, che sarà convocato. Poi c’è da capire che contributo potrà fornire nell’emergenza, non so se è una convocazione simbolica o meno. Si sta allenando e ha voglia di tornare.