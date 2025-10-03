Verona-Sassuolo 0-1, Pinamonti sbaglia il rigore e segna sulla respinta decidendo il match

E' la prima partita della 6^ giornata del campionato di serie A, a sfidarsi sono Hellas Verona-Sassuolo. Decisamente una sfida salvezza, due squadre che hanno fretta di mettere punti in cascina per guadagnarsi quanto prima la permanenza nella massima serie. La squadra di Zanetti arriva dalla sconfitta incassata contro la Roma all'Olimpico mentre il Sassuolo di Grosso è sulle ali dell'entusiasmo dopo i tre punti conquistati contro l'Udinese.

Il match è molto piacevole e dinamico nel primo tempo per poi scemare di intensità nella ripresa fino alla noia. Il Sassuolo riesce a vincere grazie ad un gol di Pinamonti: calcia un rigore sbagliandolo per poi segnare sulla respinta: 0-1 il risultato finale.

La partita

Hellas Verona-Sassuolo è una vera battaglia a suon di corsa e grinta. Due squadre che fin da subito lottano su ogni palla con una fame rara da vedere. Nel primo tempo sono i padroni di casa a dominare e fare la partita. Il giovane attacco Giovane-Orban si danno da fare in ogni modo possibile senza mai però sbloccare il risultato. Il Sassuolo dalla sua risponde coprendosi e ripartendo puntando sul contropiede. Da riportare un rigore tolto all'Hellas Verona dopo un intervento del Var che ha decretato un fallo sul portiere del Sassuolo.

Nella ripresa la musica cambia, partita più equilibrata con il Sassuolo che prende campo e si fa più pericoloso dalle parti di Montipò. Ancora una volta il Var protagonista, rigore assegnato al Sassuolo e poi tolto per un fallo avvenuto fuori dall'area di rigore. Al minuto 70 però l'arbitro Fourneau non ha dubbi, fallo netto a favore del Sassuolo. Si presenta Pinamonti dal dischetto ma il tiro non è dei migliori e Montipò la para, in un secondo tempo è scaltro l'attaccante nel segnare sulla respinta.

Le rispettive classifiche

L'Hellas Verona perde e resta inchiodato nelle bassissime posizione. Solo tre i punti in sei partite. Un bottino amaro per gli uomini di Paolo Zanetti che oggi dopo un ottimo primo tempo si sono spenti gradualmente fino a sparire dal campo.

Dall'altra parte il Sassuolo di Grosso sorride. Partita interpretata molto bene tatticamente e tre punti che fanno volare i neroverdi a nove punti. Dopo una partenza negativa la squadra emiliana sta crescendo e lo dicono sia i punti in classifica che le prestazioni sul campo.