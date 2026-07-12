Pedullà: "Per la Lazio si riapre la pista Dominguez. Possono arrivare due difensori centrali…"

Serve innanzitutto un difensore centrale a Rino Gattuso, che domani inizierà a dirigere gli allenamenti in ritiro.

Occhio a Dominguez, Doekhi e Leite

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si è riaperta per la Lazio la pista Sergi Dominguez, dopo la frenata che c'era stata negli ultimi giorni. Occhio anche a Diogo Leite, che sinora è stato valutato ma non approfondito e resta in corsa anche Danilo Doekhi. Sempre secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, alla Lazio potrebbe arrivare due difensori centrali.

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