Fabrizio Romano: "La Lazio avanza per Danilo Doekhi…"

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio è in contatti avanzati per ingaggiare il difensore centrale Danilo Doekhi

Beniamino Civitelli /
Danilo Doekhi - Depositphotos
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Gattuso in conferenza stampa è stato chiaro: “abbiamo bisogno di un centrale”, dopo la partenza di Gila e Romagnoli (per quest'ultimo manca solo l'annuncio ufficiale), la Lazio si trova con un buco di formazione da colmare in difesa.

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Contatti positivi tra la Lazio e Danilo Doekhi 

Danilo Doekhi - Depositphotos
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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio è in contatti avanzati per ingaggiare il difensore centrale Danilo Doekhi. Il classe ‘98 olandese è attualmente svincolato ed è reduce dall’esperienza all'Union Berlino. 

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