Atelli: "Il blocco di mercato della Lazio? Si avranno risposte a metà dicembre..."
Massimiliano Atelli, Presidente della nuova Commissione, ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Messaggero riguardo il blocco del mercato della Lazio
Massimiliano Atelli, Presidente della nuova Commissione per il controllo sui conti dei club professionistici di calcio e di basket, ha rilasciato delle dichiarazioni ai taccuini de Il Messaggero riguardo il blocco di mercato della Lazio.
Le dichiarazioni di Massimiliano Atelli a Il Messaggero
La nuova Commissione
Abbiamo lavorato molto sull'organizzazione. Siamo subentrati ad altri nello svolgimento di un'attività in corso e rispetteremo tutte le scansioni temporali dei controlli, sia pure ravvicinate. Il legislatore ci ha attribuito anche poteri nuovi, dei quali Covisoc e Comtec non erano dotate.Il nostro obiettivo è lavorare affinché calcio e basket a livello professionistico possano essere sempre più sinonimo di corretta gestione e di capacità di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, contribuendo a garantire l’equa competizione nei rispettivi campionati.
Il blocco di mercato della Lazio
Una volta ricevuta ed esaminata la documentazione. Lo farà, in ogni caso, in tempi veloci. In coerenza con lo scadenzario previsto in questi casi: se la Lazio depositerà la documentazione entro il 30 novembre, la commissione darà riscontro intorno alla metà di dicembre.
Nella pagina successiva le dichiarazioni di Lotito sul mercato a Dazn, nel pre Lazio-Torino