Atelli: "Il blocco di mercato della Lazio? Si avranno risposte a metà dicembre..."

Massimiliano Atelli, Presidente della nuova Commissione per il controllo sui conti dei club professionistici di calcio e di basket, ha rilasciato delle dichiarazioni ai taccuini de Il Messaggero riguardo il blocco di mercato della Lazio.

Abbiamo lavorato molto sull'organizzazione. Siamo subentrati ad altri nello svolgimento di un'attività in corso e rispetteremo tutte le scansioni temporali dei controlli, sia pure ravvicinate. Il legislatore ci ha attribuito anche poteri nuovi, dei quali Covisoc e Comtec non erano dotate.Il nostro obiettivo è lavorare affinché calcio e basket a livello professionistico possano essere sempre più sinonimo di corretta gestione e di capacità di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, contribuendo a garantire l’equa competizione nei rispettivi campionati.