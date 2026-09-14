Tocco magico di Gattuso a Formello: il mister fa rinascere tre biancocelesti

L'arrivo di mister Gattuso sulla panchina biancoceleste sta lasciando un forte segno non solo nei risultati, ma soprattutto nella testa e nelle gambe dei giocatori. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico ha saputo toccare le corde giuste, valorizzando i nuovi acquisti e recuperando pedine che sembravano ormai destinate ai margini del progetto tecnico.

Il ritorno di Nuno Tavares

Il primo volto della rinascita biancoceleste è quello del terzino portoghese, tornato a mostrare le sue immense doti atletiche dopo un'estate complicata da problemi al ginocchio e continue voci di mercato. Mister Gattuso è stato abile a ricompattarlo, restituendogli la fiducia smarrita e rilanciandolo titolare con ottimi risultati sulla fascia.

L'esplosione di Reda Belahyane

Rinascita anche per il centrocampista ex Verona che sta stupendo tutti in cabina di regia, approfittando al meglio dell'emergenza numerica in mezzo al campo. Le convincenti prestazioni offerte contro Genoa, Udinese e Milan hanno dimostrato che il giovane non è soltanto una valida alternativa, ma una risorsa su cui si può fare affidamento per l'intera stagione.

La svolta per Tijjani Noslin

L'attaccante olandese completa il terzetto dei rigenerati dalla cura del tecnico, beneficiando di un clima di totale fiducia nel gruppo. La sua valorizzazione conferma la straordinaria capacità dell'allenatore di recuperare elementi che sembravano finiti ai margini, trasformandoli in protagonisti assoluti.