Napoli su Gila, presentata la prima offerta: distanza con la Lazio. Idea contropartita tecnica

Come riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli ha avanzato la prima offerta per Mario Gila, mettendo sul tavolo una proposta da 15 milioni più bonus per assicurarsi le prestazioni del difensore centrale. Cifra che non avrebbe trovato l'apertura da parte della Lazio, determinata a chiedere di più per lasciar partire lo spagnolo. Nonostante la posizione della società, si starebbe valutando l'inserimento di una contropartita tecnica tra Rafa Marin, Beukema e Lucca.

L'indiscrezione di Pedullà

Gila, la prima offerta del Napoli è di 15 milioni più bonus. La Lazio chiede di più, al vaglio una possibile contropartita tecnica tra Rafa Marin (che il Napoli vuole trattenere), Beukema e Lucca.

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