Zauri: "Kolarov ancora mi chiama capitano. Radu? È una persona eccezionale"

Luciano Zauri, ex terzino del club biancoceleste, ha rilasciato delle dichiarazioni al podcast Doppio Passo in cui ha raccontato diversi aneddoti relativi alla sua esperienza alla Lazio, come il rapporto con Radu e Kolarov

Kolarov ancora mi chiama capitano. Quando è arrivato alla Lazio era la mia alternativa. Non ho mai percepito in lui in pericolo e io per lui sono sempre stato un amico, una persona di cui fidarsi. Parliamo di una persona speciale che si è costruito una grande carriera. Lui e Radu li conoscono bene perché erano le mie alternative. Giocavano entrambi a sinistra. Erano molto giovani e io avevo già delle presenze. Stefan è una persona eccezionale. Lo abbiamo un po’ educato nell’alimentazione perché spesso, quando facevamo palestra la mattina, si sentiva un po’ di odore di aglio di troppo.