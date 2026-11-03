Pronto un accordo per il rinnovo del contratto di Isaksen

Le trattative stanno procedendo bene per il rinnovo di contratto di Gustav Isaksen 

Alisia Cerqua /
Isaksen
Isaksen - Fraioli

Isaksen, rinnovo in trattativa

Secondo quanto raccolto dalle ultime notizie di Nicolò Schira, stanno procedendo le trattative per il rinnovo del contratto di Isaksen: sarebbe pronto un accordo fino al 2031.

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Le parole di Schira

Le trattative stanno procedendo bene per il rinnovo di contratto di Gustav Isaksen con la Lazio. Pronto un nuovo accordo fino al 2031 con un importante aumento di stipendio.

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