Pronto un accordo per il rinnovo del contratto di Isaksen
Le trattative stanno procedendo bene per il rinnovo di contratto di Gustav Isaksen
Isaksen - Fraioli
Isaksen, rinnovo in trattativa
Secondo quanto raccolto dalle ultime notizie di Nicolò Schira, stanno procedendo le trattative per il rinnovo del contratto di Isaksen: sarebbe pronto un accordo fino al 2031.
Le parole di Schira
Le trattative stanno procedendo bene per il rinnovo di contratto di Gustav Isaksen con la Lazio. Pronto un nuovo accordo fino al 2031 con un importante aumento di stipendio.
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