Sconfitta per l'Atalanta, Giuntoli conferma la sua fiducia a Sarri
Dopo il pareggio a Firenze, l'Atalanta perde 0-3 contro il Parma alla New Balance Arena
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Dopo il pareggio a Firenze, l'Atalanta perde 0-3 contro il Parma alla New Balance Arena. Il direttore sportivo dell'Atalanta, Giuntoli, dà fiducia all'allenatore Maurizio Sarri: “Da domani si fa il ritiro, abbiamo deciso insieme al mister”, sono state queste le sue parole ai microfoni di Dazn.
Su Sarri
La fiducia a Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio, è stata confermata dalle parole dello stesso Giuntoli:
Non è un tempo che va a vanificare quattro mesi di lavoro. Non puntiamo il dito contro nessuno.
Se siamo con Sarri? Assolutamente sì.