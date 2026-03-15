Lazio-Milan, Sarri nel post: “Partita di grande qualità, lo stadio…”

La Lazio vince davanti a una cornice di pubblico stupenda: battuto il Milan 1-0 grazie a un gol di Isaksen nel primo tempo. Ai microfoni ufficiali del club, Sarri ha lasciato le seguenti dichiarazioni.

La serata è stata bellissima. Avere la nostra gente qui e un’atmosfera così allo stadio l’ha resa bellissima ed è stata impreziosita dal risultato. Così danno una soddisfazione ai tifosi che erano qui con noi. Partita di grande intensità e qualità in certi momenti. L’abbiamo pagata a fine partita e il rammarico è stato chiudere il primo tempo con un solo gol di vantaggio. Fa piacere battere una squadra che non ha mai perso in trasferta in campionato. Hanno fatto 16 trasferte hanno perso due volte qui con noi. Patric play? Solitamente Qualcosa è stato provato in allenamento, anche in passato. Lui a palleggiare è bravo, chiaro che ha giocato qualche gara anni fa, dovrebbe farne altre, ma credo che se giocasse con continuità potrebbe far bene. L'espulsione? Ha dato sei minuti di recupero e ha fatto proseguire, ho chiesto in maniera vigorosa dove avesse trovato il minuto in più. Non ci sono state offese, solo una considerazione un po’ forte.