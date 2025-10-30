Pisa-Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming
Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena Pisa-Lazio: ecco dove vedere la sfida in tv e in streaming
È già tempo di tornare in campo per la Lazio di mister Sarri, che dopo la fondamentale vittoria contro la Juventus nella gara interna dell’Olimpico di domenica scorsa, vola ora a Pisa per la sfida di questa sera alle ore 20:45 contro la squadra di Gilardino.
La Lazio arriva a questo match con la voglia di proseguire il buon momento e dare continuità ai risultati positivi delle ultime uscite, che sembrano aver segnato una leggera svolta in casa biancoceleste. Nel frattempo, a poche ore dal fischio d'inizio ecco dove poter seguire la sfida delle ore 20:45 tra Pisa e Lazio.