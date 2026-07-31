Frosinone-Lazio, al via la vendita dei tagliandi: tutte le info

Tutte le informazioni utili per l'acquisto dei tagliandi dell'amichevole Frosinone-Lazio

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Al via nella giornata di oggi la vendita dei biglietti per l'amichevole tra Frosinone e Lazio al Benito Stirpe, in programma domenica 9 agosto alle ore 20:45.

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Il comunicato della società

Il Frosinone Calcio informa i tifosi biancocelesti che, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, i tagliandi del settore ospiti per la gara amichevole Frosinone-Lazio in programma domenica 9 agosto alle ore 20:45 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, verranno messi in vendita secondo le seguenti modalità:

 Prezzo Tagliando del settore Ospiti € 10,00

 Modalità di vendita circuito Vivaticket online e punti vendita ricevitorie.

 Inizio Vendite: venerdi 31 luglio ore 11:00                

 Chiusura Vendite: sabato 8 agosto ore 19:00  

 Capienza del settore Ospiti 1.021 posti.

Restrizioni:

- Incedibilità del tagliando.

Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il regolamento d’uso dello stadio pubblicati anche sul sito internet ufficiale della società.

I biglietti del settore ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita. Si raccomanda di non recarsi a Frosinone se sprovvisti di biglietto.

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