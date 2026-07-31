Formello Day 19 | Unica seduta di giornata: si rivede Nuno Tavares

Unica seduta in programma nella giornata di oggi. La Lazio di Gattuso ha svolto questa mattina l'allenamento di rifinitura in vista delle prossime due amichevoli, in programma domani e domenica sera: i biancocelesti affronteranno prima l'Avellino alle 9:30 di mattina al Centro Sportivo di Formello, e poi l'Ascoli domenica in trasferta alle ore 20:45.

Si rivede Nuno Tavares

Restano assenti Isaksen, Cataldi, Furlanetto, Patric e Gigot, ma arriva un sospiro di sollievo per il ritorno in campo di Nuno Tavares, reduce un'infiammazione al ginocchio, che lo aveva obbligato a restare ai box per gran parte della prima fase della preparazione estiva. Il portoghese è tornato in campo solo per un lavoro atletico con scarpe da ginnastica. Un rientro che rappresenta ad ogni modo un segnale positivo in vista del pieno recupero.

Anche Pellegrini verso il recupero

Lavoro differenziato invece per Luca Pellegrini, che nella parte finale dell'allenamento ha lavorato anche con il pallone.

In vista dei due impegni ravvicinati, previsti a poco più di 24 ore l'uno dall'altro, Gattuso sarà chiamato a dosare le energie dell'organico e a valutare le formazioni da schierare nei due test.