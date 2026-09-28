Lotito: "A Reggio tutti bellissimo. Multiproprietà e la Lazio…"

Ieri, dopo la vittoria della Reggina al Granillo dove era presente Claudio Lotito, il presidente di Reggina e Lazio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di StrettoWeb.

Qui è tutto bellissimo, è una città meravigliosa, sento il calore della gente e vi rivelo che sto comprando casa qui. Faremo grandi cose, come alla Salernitana che ho preso in Eccellenza e ho portato in serie A. Abbiamo progetti molto importanti per il futuro, il Sindaco Cannizzaro, una persona eccezionale che mi ha davvero stalkerizzato per fare quest’operazione, mi ha letteralmente violentato, poi mi ha travolto con il suo entusiasmo in un progetto straordinario. Abbiamo un’affinità enorme, disinteressata, facciamo il bene del territorio e dei cittadini che anche tramite lo sport e il calcio possono vivere un’emancipazione, un riscatto, sociale, economico, morale. Reggio Calabria ha tutte le carte in regola per diventare una città internazionale, e lavoreremo per questo, nel calcio e nella politica. Ai ragazzi oggi ho detto che c’era un solo risultato disponibile e che ero venuto appositamente per applaudirli, e sono stati di parola, una partita sofferta ma meritata. La Reggina è una squadra che rispecchia il mio carattere, la mia determinazione, e non c’è dubbio che abbiamo costruito questa squadra pensando già alla prossima serie C.