Lazio-Parma, i convocati di Gattuso per la gara delle 20:45
La lista biancoceleste comprende 23 giocatori: dieci difensori, sette centrocampisti e sei attaccanti.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Gennaro Gattuso ha diramato i convocati della Lazio per la sfida contro il Parma, in programma oggi alle 20:45. Secondo quanto riportato da Sslazio, Nell’elenco pubblicato dal club figurano 23 giocatori: dieci difensori, sette centrocampisti e sei attaccanti.
I dieci difensori convocati
Nel reparto difensivo Gattuso ha inserito F. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo e Tavares.
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Sette nomi a centrocampo
I centrocampisti convocati per Lazio-Parma sono Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przybork e Taylor.