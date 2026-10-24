Lazio-Parma, i convocati di Gattuso per la gara delle 20:45

Gennaro Gattuso ha diramato i convocati della Lazio per la sfida contro il Parma, in programma oggi alle 20:45. Secondo quanto riportato da Sslazio, Nell’elenco pubblicato dal club figurano 23 giocatori: dieci difensori, sette centrocampisti e sei attaccanti.

I dieci difensori convocati

Nel reparto difensivo Gattuso ha inserito F. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo e Tavares.

Pubblicità

Sette nomi a centrocampo

I centrocampisti convocati per Lazio-Parma sono Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przybork e Taylor.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Gli attaccanti nella lista per il Parma