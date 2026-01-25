Romagnoli, un futuro da campioni: l'Al-Sadd vince una coppa e lo aspetta

Alessio Romagnoli ha già le valigie ed ha già salutato tutto il popolo biancoceleste e i suoi compagni di squadra, in un momento di emozione e lacrime, infatti, il difensore centrale sta per recarsi all'Al-Sadd guidato da Mancini, che oggi è riuscito ad alzare una Coppa.

Il post dell'Al-Sadd

L'Al-Sadd alza una Coppa: ecco di cosa si tratta

Missione riuscita per Roberto Mancini, infatti, oltre ad aver fatto il colpo con l'acquisto di Alessio Romagnoli, il mister è riuscito a far alzare la Qatar-UAE Super Cup al club Al-Sadd. Un grande trionfo che ha permesso alla squadra di vincere la competizione organizzata dalla Federazione calcistica degli Amirati Arabi Uniti e la Federazione calcistica del Qatar, creata con l'obiettivo di rafforzare l'unione tra Emirati Arabi e Qatar.