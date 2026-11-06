Convocato Jacopo Landi per la Coppa del Mondo Under 17

Prima della partenza per Doha, la Nazionale Italiana di Daniele Franceschini si prepara in vista del Mondiale Under 17 in Qatar. Gli azzurrini, dopo la partecipazione ai Giochi del Mediterraneo e il successo nel torneo disputato in Croazia, si ritroveranno dal 12 al 15 novembre al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell'Acqua Acetosa, a Roma.

Convocazione per Landi

Nei 21 calciatori convocati, è presente anche il giocatore della Lazio Jacopo Landi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Regionale, l'Italia, reduce dal titolo europeo conquistato il 7 giugno e dalla medaglia di bronzo ottenuta nella precedente edizione mondiale, è stata inserita nel Gruppo E, insieme a Giamaica, Costa d'Avorio e Uzbekistan.

Gli Azzurrini faranno il loro esordio venerdì 20 novembre contro la Giamaica, per poi affrontare la Costa d'Avorio e infine l'Uzbekistan. Il torneo coinvolgerà 48 Nazionali suddivise in dodici gironi da quattro squadre. Accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ciascun gruppo e le otto migliori terze. La fase a eliminazione diretta inizierà il 30 novembre con i sedicesimi di finale, mentre la finale per il titolo mondiale è in programma domenica 13 dicembre allo Stadio Ahmad Bin Ali di Doha.

La partenza per il Qatar è fissata per lunedì 16 novembre, quando il gruppo di Franceschini entrerà nella fase conclusiva dell'avvicinamento al Mondiale.

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