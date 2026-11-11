Lazio, Belahyane e il Marocco: «Spero di poter giocare qualche minuto»

Richiamato dopo due anni, il centrocampista pensa di poter aiutare la squadra con grinta e fisico e ringrazia i tifosi.

Belahyane lazio
Photo by Paolo Bruno/Getty Images

Reda Belahyane è stato richiamato dal Marocco a due anni dall’ultima convocazione. Il centrocampista della Lazio ha raccontato la gioia per il ritorno in nazionale ai microfoni della Federazione, tramite il canale ufficiale di youtube.

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La famiglia gli comunica la convocazione

Belahyane era impegnato ad allenarsi quando è uscita la lista. Ha saputo della chiamata dai familiari e ha ricordato le sue due precedenti convocazioni: «La convocazione? Ho visto la lista più tardi di tutti perché mi stavo allenando. È stata la mia famiglia a dirmelo. Ero molto felice, soprattutto perché avevo già ricevuto solo due convocazioni in Nazionale prima di questa. Essere richiamato è stato bellissimo».

La speranza di giocare con il Marocco

Il centrocampista vorrebbe trovare spazio e ritiene di poter contribuire con grinta e fisico: «Spero di poter giocare qualche minuto: credo di poter dare una mano al gruppo ed essere un valore aggiunto per la squadra, soprattutto in termini di grinta e fisico».

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