Lazio, Belahyane e il Marocco: «Spero di poter giocare qualche minuto»

Reda Belahyane è stato richiamato dal Marocco a due anni dall’ultima convocazione. Il centrocampista della Lazio ha raccontato la gioia per il ritorno in nazionale ai microfoni della Federazione, tramite il canale ufficiale di youtube.

La famiglia gli comunica la convocazione

Belahyane era impegnato ad allenarsi quando è uscita la lista. Ha saputo della chiamata dai familiari e ha ricordato le sue due precedenti convocazioni: «La convocazione? Ho visto la lista più tardi di tutti perché mi stavo allenando. È stata la mia famiglia a dirmelo. Ero molto felice, soprattutto perché avevo già ricevuto solo due convocazioni in Nazionale prima di questa. Essere richiamato è stato bellissimo».

La speranza di giocare con il Marocco

Il centrocampista vorrebbe trovare spazio e ritiene di poter contribuire con grinta e fisico: «Spero di poter giocare qualche minuto: credo di poter dare una mano al gruppo ed essere un valore aggiunto per la squadra, soprattutto in termini di grinta e fisico».

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