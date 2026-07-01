Furlanetto si è operato al legamento crociato: il comunicato
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che Alessio Furlanetto si è operato al crociato anteriore del ginocchio destro
Nella passata stagione, Alessio Furlanetto era rimasto ai box per qualche mese a causa di un problema al legamento crociato, poi stringendo i denti, complice anche l'emergenza portieri che si era creata alla Lazio ha difeso i pali al derby e contro il Pisa nell'ultima partita di campionato.
Furlanetto operato al crociato
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che Alessio Furlanetto si è operato, presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, con un intervento eseguito dal Professor Francesco Franceschi per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio comunica che l’atleta Alessio Furlanetto è stato sottoposto questa mattina, presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, a un intervento chirurgico di ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.
L’intervento, eseguito con successo dall’équipe del Professor Francesco Franceschi, ha inoltre evidenziato l’assenza di lesioni a carico dei menischi.
Il percorso riabilitativo avrà inizio immediatamente presso il Lazio Lab del Training Center di Formello.