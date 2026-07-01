Furlanetto si è operato al legamento crociato: il comunicato

Nella passata stagione, Alessio Furlanetto era rimasto ai box per qualche mese a causa di un problema al legamento crociato, poi stringendo i denti, complice anche l'emergenza portieri che si era creata alla Lazio ha difeso i pali al derby e contro il Pisa nell'ultima partita di campionato.

Furlanetto operato al crociato

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che Alessio Furlanetto si è operato, presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, con un intervento eseguito dal Professor Francesco Franceschi per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Il comunicato della Lazio