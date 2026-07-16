Calciomercato, parla Moretto: "Sergi Dominguez? C'è distanza tra Lazio e Dinamo Zagabria..."

La Lazio continua a puntare sul difensore centrale Sergi Dominguez che, insieme al nuovo arrivato Danilho Doekhi, dovrebbe sostituire il duo Romagnoli-Gila. In merito alla trattativa tra il club biancoceleste e la Dinamo Zagabria per l'acquisto del calciatore, si è espresso l'esperto di mercato Matteo Moretto al canale YouTube di Fabrizio Romano.

L'intervento di Matteo Moretto

Resta distanza tra Lazio e Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez. La squadra di Lotito offre un prestito con diritto di riscatto, la Dinamo chiede un titolo definitivo. Ad oggi il giocatore non è così vicino alla Lazio.

Sergi Dominguez: i numeri della stagione

Nella stagione appena terminata, l'ex Barcelona ha giocato un ruolo centrale nella difesa della Dinamo Zagabria. In campionato, infatti, ha collezionato 30 presenze, quasi tutte da titolare, totalizzando 2.574 minuti in campo. Oltre a un ad aver svolto un importante lavoro difensivo, ha dato una mano al reparto offensivo realizzando 2 gol e 3 assist.