Abbonamenti Lazio, la contestazione frena i rinnovi: numeri bassissimi dopo la prelazione

La programmazione della nuova stagione in casa biancoceleste si intreccia con il clima di forte malumore che si respira tra la tifoseria. La campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 sta infatti facendo i conti con la contestazione da parte del popolo laziale, che ha promosso la decisione di non sottoscrivere la tessera. Questo sentimento di protesta sta condizionando anche i primi numeri ufficiali, partendo dalle statistiche inerenti ai rinnovi.

I numeri del momento e l'impatto della protesta

A riflettere questa situazione sono proprio i dati emersi dal sistema di vendita gestito da Vivaticket. Secondo quanto raccolto da Radio Laziale, infatti, su una base di 29.918 potenziali rinnovi, sono stati effettuati solamente 659 abbonamenti in prelazione. Il numero estremamente basso conferma l'importanza della decisione presa dai tifosi, che hanno scelto la strada del dissenso per manifestare la propria insoddisfazione verso le attuali strategie societarie.

Verso il futuro tra incertezze e attesa

Nonostante la protesta della tifoseria laziale dovuta alla gestione societaria, la dirigenza ha deciso di proseguire per la propria via. Dopo la conclusione della fase di prelazione il 15 luglio, infatti, è partita la finestra per i vecchi abbonati che desiderano cambiare posto, mentre il 23 luglio si aprirà la vendita libera.