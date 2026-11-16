Lazio, Leite sfida Doekhi: contro il Lecce possibile coppia ex Union

Leite e Doekhi si contendono un posto nella difesa della Lazio per la partita contro il Lecce, ma Gattuso potrebbe anche schierarli insieme. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, L’assenza di Sutalo impone una scelta al tecnico, che aspetterà il rientro di Provstgaard prima di decidere la coppia centrale. Il danese ha giocato 90 minuti sabato sera contro il Portogallo: se tornerà affaticato dalla sosta, la valutazione potrebbe cambiare.

Oggi è previsto il secondo e ultimo giorno di riposo dopo l’amichevole con il Mgarr. Da domani la Lazio comincerà a preparare la gara di sabato alle 15 all’Olimpico, mentre Gattuso continua a riflettere sulle soluzioni disponibili.

Leite e Doekhi, il ballottaggio per il Lecce

Sutalo resterà fuori ancora a lungo e salterà sia il derby sia la finale di Supercoppa. Nel cuore della difesa servirà quindi spazio per un centrale utilizzato meno degli altri. Oliver è a quota 901 minuti; seguono l’ex Ajax con 597, Doekhi con 413 e Leite con 249.

Proprio l’impiego del portoghese a Napoli ha sorpreso. Ci si aspettava l’ingresso di Danilo, ma Gattuso ha scelto il mancino anche in considerazione delle caratteristiche di Hojlund. La Lazio si è così ritrovata con due centrali dal piede sinistro preferito. Per Diogo era una posizione nuova: non vi era mai stato impiegato né provato. Ha comunque risposto alla chiamata, come nelle altre occasioni avute in questa stagione.

Prima dell’infortunio alla mano, Doekhi sembrava un titolare inamovibile. Lo stop aveva poi consentito a Sutalo di salire nelle gerarchie. La decisione presa al Maradona, dove la sostituzione di un destro con un altro destro appariva la soluzione più immediata, ha riaperto il confronto tra Doekhi e Leite.

Il rientro di Provstgaard e l’ipotesi della coppia ex Union

Il Lecce di Eusebio Di Francesco è un avversario capace di creare difficoltà. A Formello la sfida viene già considerata una trappola, forse per scaramanzia, forse perché è questa la convinzione nell’ambiente. La migliore difesa della Serie A è chiamata a confermarsi, ma la scelta dei centrali arriverà soltanto dopo il ritorno di Provstgaard, previsto mercoledì. Rinunciare al danese, soprannominato Iron Man, non sarebbe semplice, soprattutto con Sutalo indisponibile.

L’esperimento di Napoli ha mostrato a Gattuso di poter contare anche sui centrali meno utilizzati. Resta aperta un’altra possibilità: Doekhi e Leite insieme dal primo minuto contro i giallorossi salentini. I due ex Union Berlino hanno giocato spesso fianco a fianco negli ultimi anni, anche se in una difesa a tre. Sabato sono stati schierati insieme a Formello nell’amichevole con il Mgarr; Leite ha anche segnato, grazie a una carambola fortunata.

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