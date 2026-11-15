Italia, 4-1 con il Belgio: Mancini spiega il ko e l’eliminazione

L’Italia perde 4-1 contro il Belgio nell’ultima partita del girone di Nations League e manca la qualificazione ai quarti di finale. Dopo il 3-1 sulla Francia, a Bruxelles sarebbe bastato un pareggio. Gli azzurri passano invece in vantaggio con Pio Esposito, prima di subire la rimonta dei Red Devils.

Il vantaggio di Esposito e il 4-1 a Bruxelles

Il successo nella gara precedente non basta dunque all’Italia per proseguire nella competizione.

Mancini: fatica fisica e difficoltà sugli esterni

Ai microfoni della Rai, il commissario tecnico Roberto Mancini riconosce la superiorità degli avversari e spiega dove gli azzurri hanno sofferto: «Sono stati migliori. Abbiamo pagato troppo a livello fisico e l’uno contro uno, nonostante avessimo iniziato bene. Sono stati più bravi. Abbiamo iniziato a soffrire, quando la palla arrivava sugli esterni facevamo fatica a fare pressing. Abbiamo pagato la partita contro la Francia a livello fisico. Hanno meritato, non possiamo dire nulla».

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