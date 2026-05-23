Lazio-Pisa, le probabili formazioni di Sarri e Hiljemark

Le probabili scelte di formazioni di Maurizio Sarri e Oscar Hiljemark

Ginevra Sforza /

A poche ore dal fischio d'inizio in programma questa sera alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma, di seguito le probabili formazioni di Lazio e Pisa redatte dal Corriere dello Sport.

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La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Cancellieri, Noslin, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

Le probabili scelte del Pisa

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Léris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark.

 

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