Lazio-Pisa, le probabili formazioni di Sarri e Hiljemark
Le probabili scelte di formazioni di Maurizio Sarri e Oscar Hiljemark
A poche ore dal fischio d'inizio in programma questa sera alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma, di seguito le probabili formazioni di Lazio e Pisa redatte dal Corriere dello Sport.
La probabile formazione di Sarri
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Cancellieri, Noslin, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.
Le probabili scelte del Pisa
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Léris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark.