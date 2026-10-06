Cardone: "Terzini? Lazzari andrà in scadenza. Marusic tornerà titolare. Su Pellegrini e Pedraza..."

Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Cardone a Radiosei

In generale penso che il titolare sarà Marusic. Non contro il Monza, ma poi tornerà lui. Lazzari credo che andrà fino alla scadenza, non mi aspetto niente a gennaio a meno che non ci sarà qualche opportunità che coglierà; Sassuolo e Monza si erano fatti vivi per lui ma il giocatore ha rifiutato queste destinazioni. A sinistra vedremo cosa succederà con Pellegrini, per Gattuso viene dopo Tavares; anche per il mercato servirebbe farlo vedere anziché tenerlo fuori lista.

Pedraza? La cosa particolare, stando alla carriera, è che al suo arrivo era il titolare, con Tavares anche sul mercato e Pellegrini, che aveva iniziato bene con Gattuso, pronto a fare da vice. Alla fine c’è stata la rimonta del portoghese, la svolta negativa di Pedraza c’è stata col Mantova, non è piaciuto. Gattuso si aspettava un giocatore più forte, sui cui poter contare di più. Lazio-Monza? Gara insidiosa.

Lazio, Gattuso prepara il Monza: il dettaglio che guida il lavoro a Formello