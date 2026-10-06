Lazio, Gattuso prepara il Monza: il dettaglio che guida il lavoro a Formello

Oggi la Lazio torna ad allenarsi a Formello dopo i due giorni di riposo concessi da Rino Gattuso. L’allenatore attende il rientro dei nazionali e di parte degli infortunati: il gruppo, ridotto durante la sosta, tornerà così più numeroso in vista del Monza.

Gattuso vuole ritrovare subito forma, convinzione, sfrontatezza e dedizione. L’obiettivo è ripartire come prima della pausa, quando la Lazio aveva vinto a Venezia nonostante le numerose assenze. Il calendario appare favorevole sulla carta, ma dovrà esserlo anche sul campo. La classifica, nelle intenzioni del tecnico, deve dare slancio senza aumentare la pressione nello spogliatoio.

Verso il Monza: quando inizierà il lavoro tattico

Archiviate le amichevoli leggere e la gestione prudente degli acciaccati, la Lazio si concentra sulla prossima partita. La preparazione tattica per il Monza entrerà nel vivo tra giovedì e venerdì mattina, una volta rientrati tutti i calciatori impegnati in Nations League.

Gattuso controlla i minuti dei nazionali

Ieri sera anche Frattesi ha concluso i propri impegni internazionali; stasera toccherà a Sutalo, prima del ritorno alla base. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Gattuso ha seguito con attenzione ogni partita delle nazionali. Su una lavagnetta nello spogliatoio ha annotato i minuti giocati dai calciatori partiti, mantenendo un controllo quotidiano a distanza.

Provstgaard è stato impiegato a tempo pieno, mentre Mandas ha seguito quattro gare dalla panchina senza scendere in campo. Tra gli altri convocati c’è Gudmundsson, rientrato in anticipo a causa di una lussazione alla spalla.

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