Lazio, tifosi pronti a tornare in trasferta: possibile presenza ad Ascoli, esodo per Bologna
I gruppi organizzati diserteranno le amichevoli di Formello, ma potrebbero seguire la squadra ad Ascoli il 2 agosto. Per Bologna si prepara una mobilitazione di massa.
I gruppi organizzati del tifo della Lazio hanno confermato la propria linea in vista delle prossime settimane: non saranno presenti alle amichevoli in programma a Formello. Una scelta, secondo quanto riportato da Il Messaggero, che riguarda gli appuntamenti casalinghi della preparazione estiva, mentre lo scenario potrebbe cambiare quando la squadra biancoceleste giocherà lontano da Roma.
I tifosi organizzati, infatti, potrebbero tornare a seguire la Lazio in trasferta già il prossimo 2 agosto, in occasione della partita in programma ad Ascoli. Una possibilità concreta che segnerebbe la presenza del tifo biancoceleste al fianco della squadra in uno degli appuntamenti esterni dell’estate.
La linea, del resto, appare chiara anche in vista della stagione: tutte le sfide fuori casa saranno seguite durante l’anno. I gruppi organizzati sono quindi pronti a sostenere la Lazio lontano dall’Olimpico, accompagnando la squadra nelle varie trasferte previste dal calendario.
Particolare attenzione è già rivolta alla trasferta di Bologna, per la quale si prepara un vero e proprio esodo di tifosi biancocelesti. Una mobilitazione importante che potrebbe portare numerosi sostenitori della Lazio a seguire la squadra fuori casa, confermando la volontà del tifo organizzato di garantire una presenza significativa nelle gare esterne.