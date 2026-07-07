Calciomercato Lazio, rivoluzione in difesa: spunta l’idea Comuzzo in prestito dalla Fiorentina

La retroguardia biancoceleste è pronta a cambiare volto. Con l’addio ormai definito di Alessio Romagnoli, che ha cominciato la sua nuova avventura all'Al-Sadd, e l'imminente passaggio di Mario Gila al Milan, la società si ritrova con un grande vuoto da colmare. La priorità assoluta del mercato diventa l'acquisto di almeno un difensore centrale importante.

Comuzzo e Piccoli: il "pacchetto" viola

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Repubblica, la Fiorentina sarebbe disposta a lasciar partire Piccoli e Comuzzo verso la Capitale: per il primo si parla di un prestito oneroso senza obbligo di riscatto, mentre per il secondo la soluzione individuata sarebbe quella del prestito secco. Una formula che permetterebbe alla Lazio di rinforzare la rosa senza gravare eccessivamente sulle casse.

Sergi Dominguez in pole

Il nome in cima alla lista di Fabiani per sostituire Gila è quello di Sergi Dominguez. Il centrale classe 2005, attualmente di proprietà della Dinamo Zagabria, è un profilo seguito con molta attenzione dalla dirigenza biancoceleste. Infatti, è considerato l'investimento ideale per unire qualità tecnica e prospettiva futura. Tuttavia, la concorrenza è alta e la Lazio sta lavorando per tentare di abbassare i costi dell'operazione.