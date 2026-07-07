Abbonamenti Lazio, prezzi bloccati e tifosi in protesta: ecco quanto rischia di perdere il club

La nuova stagione parte con una notizia che peggiora la tensione tra tifoseria e società: la politica sui prezzi e le modalità di sottoscrizione degli abbonamenti restano identiche a quelle dello scorso anno. Lotito, infatti, ha scelto di non offrire sconti né agevolazioni particolari. Ormai la campagna abbonamenti che aveva toccato i 29.918 appare oggi un obiettivo irrealizzabile.

Il rischio al bilancio

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, senza l'entusiasmo della tifoseria, il club corre il rischio di subire un pesante perdita economica, che potrebbe toccare i 20 milioni. La situazione è aggravata dal calo dei ricavi già registrato nell'ultima stagione, penalizzata dall'assenza dalle competizioni europee e da un'Olimpico apparso spesso deserto.

Diritti TV e perdite

A complicare la situazione ci sono le entrate provenienti dai diritti televisivi, destinate a diminuire a causa della protesta dei tifosi laziali, che hanno annunciato l'annullamento dell'abbonamento alle piattaforme streaming e televisive. Nonostante i dati ufficiali saranno disponibili solo nella prossima semestrale, le stime attuali indicano che la Lazio incasserà circa 51 milioni di euro, vale a dire 4 milioni in meno rispetto alla stagione 2024/25.