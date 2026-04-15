Tommasi: “Candidarmi alla FIGC? Ci sono presidenti che fanno i senatori”

Damiano Tommasi è intervenuto nella trasmissione Un giorno da pecora in onda su Rai Radio1, in cui ha risposto alla possibilità di candidarsi alla presidenza della FIGC.

Ho letto la notizia sui giornali, non ho avuto sentore, a differenza delle politiche è il candidato a doversi proporre, venendo accreditato da qualcuno.

Se per farlo dovrei dimettermi da sindaco di Verona? Non saprei, ma ci sono presidenti federali che sono senatori o hanno incarichi pubblici.