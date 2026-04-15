Tommasi: “Candidarmi alla FIGC? Ci sono presidenti che fanno i senatori”
Damiano Tommasi è intervenuto nella trasmissione Un giorno da pecora in onda su Rai Radio1, in cui ha risposto alla possibilità di candidarsi alla presidenza della FIGC.
Tommasi a Un giorno da pecora
Ho letto la notizia sui giornali, non ho avuto sentore, a differenza delle politiche è il candidato a doversi proporre, venendo accreditato da qualcuno.
Se per farlo dovrei dimettermi da sindaco di Verona? Non saprei, ma ci sono presidenti federali che sono senatori o hanno incarichi pubblici.
L'ex centrocampista della Roma si è poi soffermato sull'urgenza di cambiare radicalmente il sistema del calcio italiano
Dopo la prima mancata qualificazione abbiamo provato a proporre un modello che non è andato a buon fine. Non so se oggi è il momento di proporre un paradigma che è differente rispetto a quello che abbiamo oggi, ma sicuramente è necessario fare qualcosa. (Servirebbero, ndr) scelte condivise ma anche impopolari.