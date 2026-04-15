Lazio, due rientri importanti nell'allenamento di oggi a Formello

La questione infermeria è sicuramente una piaga della Lazio di questa stagione. Arrivano fortunatamente belle notizie nella giornata di oggi. A Formello, infatti, si sono rivisti due giocatori importanti. Il primo è Mario Gila, lo spagnolo è il pilastro della retroguardia di Maurizio Sarri e sta tornando a disposizione dei biancocelesti. Il secondo è Samuel Gigot, per lui lo stop è stato lungo e con la giusta prudenza potrebbe tornare utile alla causa nelle ultime battute della stagione. Entrambi hanno partecipato all'allenamento di oggi. A riportare il tutto è stato Valerio Marcangeli su Radio Laziale.

La notizia sui social

Le ultime uscite dei due giocatori

L'ultima volta in campo per Mario Gila è stata il 23 marzo 2026, in occasione della partita di Serie A Bologna-Lazio. Il difensore spagnolo ha dovuto lasciare il campo anzitempo a causa del riacutizzarsi di un'infiammazione al ginocchio. Nel mirino adesso c'è la semifinale di ritorno contro l'Atalanta di Palladino.

Samuel Gigot è fermo dall’estate a causa di un serio problema alla caviglia che lo ha costretto a un intervento chirurgico lo scorso settembre, l’ex Marsiglia non ha ancora collezionato un solo minuto in questa stagione. Adesso sembra arrivata la luce in fondo al tunnel e potrebbe collezionare qualche minuto nel finale di stagione.