Stati Generali, Rutelli: "Tutti insieme abbiamo la forza pacifica e vibrante di voltare pagina"

Durante gli Stati Generali della Lazialità, l'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, è intervenuto attraverso un video.

Sono laziale perché sono romano. Da quando bambino sono andato al Flaminio in B, da quando andavo in curva in bici per la Lazio di Maestrelli, poi a Napoli per non retrocedere in C, da quando da sindaco ho avuto la felicità della Coppa delle Coppe. I funzionari del Campidoglio romanisti erano disperati per i vari festeggiamenti. Anche con mia moglie ho messo subito le cose in chiaro.