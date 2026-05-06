Stadio Flaminio, Lazio accelera: consegnati i documenti al Comune

Stadio Flaminio, la Lazio consegna le integrazioni al Comune

La Lazio ha ufficialmente consegnato al Comune di Roma tutta la documentazione richiesta per il progetto dello Stadio Flaminio, completando anche le integrazioni rimaste in sospeso.

Ora, come riportato da Il Corriere dello Sport, la palla passa agli uffici competenti del Campidoglio, che dovranno analizzare il materiale per avviare la conferenza dei servizi preliminare. Il passaggio successivo sarà decisivo: ottenere il riconoscimento del pubblico interesse, condizione fondamentale per entrare nel vivo del piano di riqualificazione.

Il progetto Flaminio e la visione di Pierluigi Nervi

Nel frattempo, l’architetto Pierluigi Nervi, coinvolto nel team del presidente Claudio Lotito, ha rafforzato la posizione del club con una lettera inviata al Comune.

Nel suo intervento sottolinea come la riqualificazione degli stadi sia ormai una necessità, evidenziando che molti impianti, in Italia e all’estero, sono stati profondamente trasformati o addirittura demoliti per adeguarsi alle nuove normative.

Il messaggio è chiaro: il progetto della Lazio per lo Stadio Flaminio punta a modernizzare l’impianto senza perdere il suo valore storico, distinguendosi da altri interventi più invasivi.