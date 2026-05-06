Serie A | Lazio-Inter, svelato l'arbitro del match: i precedenti

Archiviata la vittoria in trasferta contro la Cremonese, la Lazio si prepara a scendere in campo per la prova generale contro l'Inter: i biancocelesti affronteranno infatti la squadra di Chivu prima in campionato e, a distanza di pochi giorni, nella finale di Coppa Italia, in programma il prossimo 13 maggio. Nel frattempo l'AIA ha reso nota la designazione arbitrale presente per la sfida contro i nerazzurri all'Olimpico.

La designazione di Lazio-Inter

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Inter, sfida valida per la 36° giornata di Serie A, all'arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Fontani e Biffi. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Sacchi. Al VAR sarà presente Meraviglia con Massa all'AVAR.

I precedenti

Il fischietto siciliano è un profilo noto ai biancocelesti: sono infatti 18 gli incontri complessivi, in cui la Lazio ha raccolto 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo incrocio risale allo scorso marzo, quando la squadra di Sarri affrontò il Torino in trasferta, offrendo una delle peggiori prestazioni della stagione e uscendo sconfitta per 2-0.