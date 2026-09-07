Davide Frattesi, è di nuovo lui l'uomo gol: solo un'altro ex Lazio come lui
Con la rete messa a segno contro l'Udinese, Davide Frattesi ha egiagliato il record di un'altro ex biancoceleste, ecco di chi si tratta
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Bologna, Genoa ed ora anche Udinese, è di nuovo Davide Frattesi ad aver messo a segno una rete per la propria squadra nelle prime tre giornate di Serie A.
Lazio, soltanto Zarate come Frattesi
Con la terza rete consecutiva nelle prime tre giornate di Campionato, il biancoceleste numero 16 ha eguagliato un record storico, infatti, soltanto Mauro Zárate era riuscito nella stessa impresa da quando ci sono i 3 punti in Serie A.