Le pagelle di Udinese-Lazio: nel segno di Frattesi. Gud entra e segna il gol-vittoria

Terza vittoria consecutiva della Lazio in Serie A, non accadeva da 12 anni. Una Lazio grintosa recupera lo svantaggio iniziale e grazie ai gol di Frattesi e Gudmundsson trova i tre punti. Il solito Frattesi stampa il terzo gol in tre partite, nell'era dei tre punti non accadeva da Mauro Zarate.

Le pagelle di Udinese-Lazio

Mandas - 6

Incolpevole in occasione del gol, bella parata su Kamara nel primo tempo. Ancora impreciso con il gioco dai piedi, ma la sua è comunque una prestazione solida.

Floriani Mussolini - 6.5

Partita assolutamente positiva quella del terzino biancoceleste. Gioca semplice, ma in maniera estremamente efficace.

Doekhi - 7

Fa a spallate con Davis e lo contiene bene. Prestazione estremamente solida quella del centrale biancoceleste. L'assist per Gudmundsson è la ciliegina sulla torta.

Provstgaard - 5.5

Qualche sbandata di troppo. Si perde il taglio di Karlstrom in occasione del gol, dove sbaglia completamente il posizionamento. Prestazione più opaca rispetto al compagno di reparto.

Nuno Tavares - 7

Fa ammonire due giocatori, quando sgasa sulla fascia sinistra non lo tiene nessuno e le sue corse sono ossigeno puro per la Lazio. Dal 90+2' Pedraza: S.V.

Frattesi - 8

È sempre lui il goleador di questa Lazio. Partita totale quella del centrocampista biancoceleste Eguaglia il record di Mauro Zarate, tre gol nelle prime tre presenze in Serie A con la Lazio. Dal 79' Gudmundsson: 7.5

Belahyane - 6.5

C'erano tante incognite sul suo schieramento oggi soprattutto per il gap fisico che avrebbe potuto pagare. In realtà risponde bene con una buona fase di interdizione. Ancora troppo lento in fase d'impostazione, ma oggi per lui non era semplice.

Taylor - 6.5

Corre veramente tanto. Qualche errore tecnico di troppo da parte dell'olandese, che quando però riesce ad essere pulito in uscita la Lazio prende un altro ritmo. Peccato.

Isaksen - 5

Non incide mai, gli riesce poco e niente. Ha l'alibi della condizione fisica. Dal 52' Cancellieri: 5

Pinamonti - 5.5

Prima da titolare per lui, fa a sportellate con i centrali dell'Udinese a volte riuscendoci altre meno. Sostituito per un problema alla caviglia. Dal 52' Noslin: 5.5

Zaccagni - 7

La sua partita è un diesel: primo tempo decisamente sottotono poi cresce. Prima va vicino al gol del pareggio con un colpo di testa, poi si accende: dribbling secco ed assist per il solito Frattesi. Poi colpisce un clamoroso palo con un tiro che se fosse fatto entrato avrebbe fatto impazzire tutto il settore ospiti del Bluenergy Stadium.

La pagella di Gattuso

Voto: 7.5

Erano 12 anni che la Lazio non vinceva le prime tre partite in campionato. Grande carattere della sua Lazio, che reagisce veementemente allo svantaggio.