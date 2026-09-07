Lazio, anche Francesco Rocca al Bluenergy per sostenere i biancocelesti: la foto

Stasera tra i tifosi presenti al Bluenergy di Udine per sostenere la rosa biancoceleste era presente anche il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Tre vittorie su tre partite disputate in questo avvio di Serie A 2026/2027, una linea che porta i biancocelesti ad occupare la prima posizione in classifica insieme a Roma e Inter. A festeggiare il successo contro l'Udinese al Bluenergy, merito delle reti di Frattesi e Gudmundsson, c'è anche il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

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