Lazio, Eriksson e Cagliari: il decimo turno riporta al 2000

La Lazio arriva alla decima giornata senza sconfitte: nelle prime nove partite ha ottenuto otto vittorie e un pareggio, lo stesso bilancio della squadra di Eriksson nella stagione dello scudetto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Domenica, contro il Cagliari, ritroverà anche il turno in cui quella serie positiva si interruppe. Gattuso, intanto, non vuole sentir parlare né di Champions né di Europa.

Ventisei anni tra gli scudetti e il 2026

Il parallelo con il passato passa anche dagli anni dei due titoli biancocelesti. La Lazio vinse lo scudetto nel 1974 e nel 2000: ventisei anni separano quelle stagioni. Altri ventisei portano dal 2000 al 2026. È una coincidenza, non una promessa, ma contribuisce a richiamare il ricordo dell’ultima Lazio campione.

Il riferimento ai due scudetti si aggiunge così a quello offerto dai risultati di questo avvio. I numeri invitano al confronto, senza poter dire come proseguirà la stagione.

Nove giornate: otto vittorie e un pareggio

Il dato più concreto è il percorso nelle prime nove giornate. Otto successi e un pareggio tengono imbattuta la squadra di Gattuso e riproducono il bilancio della Lazio allenata da Eriksson nell’anno del secondo scudetto. Anche allora la serie arrivò alla decima giornata, prima di fermarsi.

Il Messaggero accosta a questo precedente una Lazio che segna, osa e coinvolge tutti. Nel racconto di questo momento, i risultati e il gioco alimentano i sogni, mentre Gattuso tiene lontani i discorsi sulle competizioni europee.

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