Floriani, rinnovo Lazio: firma attesa e poi la laurea

È prevista oggi la firma di Floriani Mussolini sul rinnovo con la Lazio fino al 2030. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, La scadenza attuale è fissata al 2028, mentre l’ingaggio dovrebbe quadruplicare rispetto ai 150mila euro che il giocatore percepisce ora. Lo riferisce Il Messaggero.

La firma attesa e il nuovo ingaggio

Per Floriani Mussolini il prossimo passaggio è dunque la sottoscrizione del contratto. L’aumento prospettato porterebbe lo stipendio a quattro volte la cifra attuale, insieme al prolungamento dell’accordo di altre due stagioni.

La laurea e il progetto di comprare casa

Il giocatore è vicino alla laurea e intende concludere gli studi. Con il primo stipendio più consistente vuole comprare casa e lasciare quella in cui è nato. Sta vivendo un periodo felice, pur avendo ancora molte esperienze davanti a sé.

Ieri si è goduto il momento. Oggi, però, l’attenzione torna al campo: la Lazio deve preparare la partita di domenica pomeriggio contro il Cagliari.

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