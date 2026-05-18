Lazio, Sarri verso l'addio? Ecco i nomi che potrebbero sostituire il Comandante

Il clima a Formello è teso e l'orizzonte si fa sempre più scuro. Le pesanti sconfitte incassate in soli quattro giorni – prima il ko in finale di Coppa Italia, poi la sconfitta nel derby – ha fatto esplodere il malumore nell'ambiente biancoceleste. A metterci il carico da novanta ci ha pensato lo sfogo di Maurizio Sarri: il tecnico sente di non avere più la fiducia della società e il suo addio a fine stagione sembra ormai un copione già scritto. L'allenatore toscano è pronto a fare valigie per cercare una nuova piazza che rifletta le sue stesse ambizioni scudetto.

​Il valzer delle panchine

​Se l'addio di Sarri diventerà ufficiale a giugno, la Lazio non può farsi trovare impreparata e il casting per il nuovo mister è già aperto. Accanto al nome caldissimo di Sergio Conceicao, spuntano nuove e interessanti piste di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni de Il Messaggero, sul taccuino della dirigenza c'è Rino Gattuso, ex ct della Nazionale Italiana. Ma occhio anche alla linea verde: piacciono molto Fabio Pisacane, che si sta mettendo in mostra sulla panchina del Cagliari, e Raffaele Palladino, pronto a salutare l'Atalanta al termine del campionato.

Sarri in conferenza stampa: il commento sul futuro