Lazio, Sarri verso l'addio? Ecco i nomi che potrebbero sostituire il Comandante
Nel caso di divorzio con il Comandante Maurizio Sarri, ecco i nomi più caldi per la panchina biancoceleste
Il clima a Formello è teso e l'orizzonte si fa sempre più scuro. Le pesanti sconfitte incassate in soli quattro giorni – prima il ko in finale di Coppa Italia, poi la sconfitta nel derby – ha fatto esplodere il malumore nell'ambiente biancoceleste. A metterci il carico da novanta ci ha pensato lo sfogo di Maurizio Sarri: il tecnico sente di non avere più la fiducia della società e il suo addio a fine stagione sembra ormai un copione già scritto. L'allenatore toscano è pronto a fare valigie per cercare una nuova piazza che rifletta le sue stesse ambizioni scudetto.
Il valzer delle panchine
Se l'addio di Sarri diventerà ufficiale a giugno, la Lazio non può farsi trovare impreparata e il casting per il nuovo mister è già aperto. Accanto al nome caldissimo di Sergio Conceicao, spuntano nuove e interessanti piste di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni de Il Messaggero, sul taccuino della dirigenza c'è Rino Gattuso, ex ct della Nazionale Italiana. Ma occhio anche alla linea verde: piacciono molto Fabio Pisacane, che si sta mettendo in mostra sulla panchina del Cagliari, e Raffaele Palladino, pronto a salutare l'Atalanta al termine del campionato.
Sarri in conferenza stampa: il commento sul futuro
Al momento, di programmi futuri non ne ho sentito parlare. Io non sono contento, non sono stato ascoltato. Penso che anche la società non lo sia. Vedremo in futuro. Uno deve parlare in maniera separata di ambiente e di società. Come ambiente avrei voglia di rimanere perché mi sento parte. Sulla società vediamo: piani non ne ho sentiti da nessuno, non so darti una risposta precisa.